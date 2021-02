Livorno, spunta la pista indiana. Yogesh Maurya visita la sede, lo stadio e incontra il sindaco

In attesa di capire se Franco Favilla presenterà o meno la proposta per l'acquisto del 70% delle quote del Livorno calcio, nella città toscana è arrivato un nuovo pretendente alla mano amaranto. Si tratta, come riporta Il Tirreno Yogesh Maurya, 46enne imprenditore di origini indiane ma nato negli USA, che ieri si è presentato nella sede del Livorno calcio dove ha incontrato prima l'ad Silvio Aimo, poi tutta una serie di altri dirigenti fra i quali il ds Raffaele Rubino e Nelso Ricci. Oltre alle strette di mano Maurya ha dato una prima occhiata ai documenti della società per capire lo stato dell'arte della società. Successivamente si è tenuto anche un pranzo con il sindaco de Luca Salvetti e una visita all'Armando Picchi per assistere al match contro il Piacenza.

Sulle colonne del quotidiano toscano, poi, emergono anche alcune dichiarazioni di Roberto Angiolucci, braccio destro di Maurya: "Yogesh rappresenta un gruppo di imprenditori che potrebbe rilevare interamente il Livorno tramite un'unica società".