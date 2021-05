Lontano dal San Nicola il Bari si perde: cinque sconfitte nelle ultime sei trasferte

La fase nazionale dei play off del Bari non sono iniziati come in casa pugliese si aspettavano. La squadra di Auteri infatti ha perso per 1-0 contro la FeralpiSalò e sarà così chiamato a vincere nella gara di ritorno al San Nicola mercoledì prossimo. Un andamento preoccupate per i Galletti quello lontano dalle mura amiche visto che nelle ultime dieci trasferte di questa stagione sono arrivate ben sei sconfitte. Ma c’è di più, nelle ultime sei gare la squadra biancorossa ha vinto una sola volta – il 3 aprile con la Vibonese – e perso le altre cinque. A questo si aggiunge, come sottolinea Tuttobari.com, le difficoltà dell’attacco che non segna in trasferta proprio dalla trasferta calabrese, quando fu Antenucci a realizzare un calcio di rigore.

Problemi a cui bisognerà porre rimedio, qualora la squadra riesca a ribaltare la sfida coi lombardi, in vista del proseguo del cammino negli spareggi per la Serie B.