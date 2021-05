Lucchese, si valuta la richiesta di riammissione in Serie C. Con loro anche Pistoiese e Arezzo

Smaltita, per quanto possibile, l'amarezza per la retrocessione in Serie D in casa Lucchese si inizia a programmare il futuro. Ma senza perdere di vista la situazione in Lega Pro. Stando a quanto riportato da Il Tirreno, infatti, la proprietà delle Pantere starebbe prendendo in considerazione la possibilità di presentare richiesta di riammissione qualora emergesse la necessità di completare l'organico delle 60 partecipanti al campionato di terza serie. Riammissione a cui potrebbero puntare anche Pistoiese e Arezzo, ma non il Livorno tagliato fuori in quanto penalizzato nella stagione appena conclusa.