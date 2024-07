Ufficiale Lumezzane, colpo Pannitteri per l'attacco: l'esterno arriva dal Crotone

vedi letture

Il Lumezzane piazza un colpo importante per il proprio reparto offensivo acquisendo il cartellino di Pannitteri dal Crotone. Questo il comunicato del club bresciano:

"FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Orazio Pannitteri dal Crotone Calcio, che si lega alla società rossoblù con un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione al 2027.

Attaccante esterno, classe 1999 natio di Catania, è cresciuto nel Settore Giovanile etneo con le prime esperienze in prima squadra tra Acireale e Locri in Serie D dove in un totale di cinquantasei presenze mette a referto cinque reti. Nell’estate del 2019 il passaggio tra i professionisti con l’esperienza alla Vis Pesaro in cui disputa due campionati, ventitré le presenze e tre le reti, prima di passare alla Fermana da cui viene acquistato dal Crotone una stagione dopo al termine di un campionato in cui è protagonista in trentasette gare con dieci reti segnate. In Calabria una stagione e mezza con all’attivo trentatré partite e tre mercature prima di essere ceduto in prestito a gennaio alla Pro Vercelli. Con le bianche casacche scende in campo dodici volte senza trovare la via del gol".