Mancini alla Juve, il saluto al Vicenza: "Ho iniziato qui a 5 anni, la R sempre nel mio cuore"

L'attaccante Tommaso Mancini è ormai a un passo dal vestire la maglia della Juventus, con cui nei giorni scorsi ha svolto le visite mediche, e lasciare quel Vicenza che è stato casa sua per tutta la, ancor giovane, carriera. Sui propri profili social il classe 2004 ha voluto salutare così il club e la piazza veneta: "Il mio bisnonno ci giocava e l’ha trasmessa a mio nonno. Mio nonno l’ha trasmessa a mio papà e il mio papà ha trasmesso a me la passione biancorossa e me ne sono innamorato. Ho iniziato quando avevo 5 anni ad indossare questa maglia e ora a 18 provo una nuova avventura con la R sempre nel mio cuore. Solo pochi hanno questo privilegio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno voluto bene. Forza lane sempre".