Mandorlini prima della semifinale playoff: "Assurdo non avere un vantaggio dopo tutti i punti fatti"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima del fischio d'inizio di Padova-Avellino, match valido per l'andata delle semifinali play-off di Serie C, il tecnico dei veneti Andrea Mandorlini ha polemizzato sul fatto che, a questo punto della competizione, il piazzamento finale in classifica nella regular season non venga più considerato: "È un altro errore fatto non da noi, ma da chi gestisce e decide queste cose, una squadra che fa i punti che ha fatto il Padova che non ha un minimo vantaggio è una cosa che non sta né in cielo né in terra, ma questo è e dobbiamo guardare avanti ed avanti c'è questa partita da giocare".