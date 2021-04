Marotta: "Ho scelto Juve Stabia per riportare il club in Serie B e spero di farlo quanto prima"

vedi letture

Playoff matematicamente certi, ma la posizione di classifica è ancora tutta da scrivere, e sarà scritta negli ultimi 90' della stagione, che potrebbero proiettare la Juve Stabia addirittura al quarto posto della graduatoria del Girone C.

Ma l'attaccante delle Vespe Alessandro Marotta, come riferisce il Corriere dello Sport, predica calma: "E' ancora presto per pensare ai playoff perché domenica c'è la gara di Terni, nella quale dovremo dare il massimo per vincere e arrivare quinti. Ma anche se non dovessimo arrivare quinti, il sesto posto sarebbe un ottimo punto di partenza per disputare dei buoni playoff. Del resto era quello che volevo quando sono arrivato: ho scelto Juve Stabia per riportare il club in Serie B e spero di farlo quanto prima. Le prestazioni delle ultime settimane ci hanno dato consapevolezza, confermando che possiamo fare risultato pieno contro ogni avversario".