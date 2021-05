Matelica, Balestrero: "Col Cesena vittoria che rimarrà indelebile. Il segreto? Ci divertiamo"

Davide Balestrero, centrocampista del Matelica, uomo della provvidenza per il club biancorosso per la qualificazione alla fase nazionale dei playoff di Serie C con il suo gol al 98’ del match contro il Cesena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport: “Ho provato una gioia indescrivibile, avevamo visto sfumare la qualificazione pochi secondi prima e abbiamo ripreso una partita che rimarrà indelebile nelle nostre memorie. Il segreto? Non abbiamo mai perso il divertimento di questo sport. È un gioco, ci siamo sempre divertiti: è un gruppo sano, genuino e siamo anche organizzati. I risultati così arrivano. L’augurio per il futuro? Non lo so, sono arrivato facendo diversi step, qui ho trovato una società stabile e solida che ci ha permesso di fare un bel percorso. Gol a 30 anni dallo scudetto della Samp? Purtroppo non l’ho vissuto, ma è un segno del destino di una giornata che mi porterò nel cuore”.