Maxi Lopez accusa la Samb: "Situazione pesante". Il club: "Chiarire con lui le sue parole"

"Garantisco la solidità economica della società, stiamo lavorando per programmare presente e futuro di questa società", queste le parole di patron Domenico Serafino in merito alle voci che vogliono la sua Sambenedettese in crisi economica, ma al numero uno rossoblù ha poi risposto Maxi Lopez attraverso il suo profilo Instagram.

Dure le parole del giocatore simbolo del club, che, in qualità di capitano, ha avverito "l'obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta pesante. Faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore la Samb affinché sostengano i ragazzi che stanno buttando il cuore oltre ogni ostacolo".

A questa querelle si è aggiunto un nuovo episodio, con la società che... ha solo fatto sapere che dovrà chiarirsi con il calciatore. "La SS Sambenedettese calcio comunica che, in merito alle esternazioni di Maxi Lopez rilasciate attraverso un suo profilo social, ritiene necessario chiarire con il tesserato quanto da lui stesso dichiarato", questa la nota.

Attesi sviluppi.