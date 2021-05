Milanese sul futuro della Triestina: "Clima ostile. Un ulteriore impegno di Biasin non è scontato"

vedi letture

Dopo la bruciante eliminazione dai playoff promozione per mano della Virtus Verona da casa Triestina arrivano le parole, in prospettiva futura, dell'amministratore unico del club alabardato Mauro Milanese, ospite delle colonne de Il Piccolo: “Con Biasin ci siamo solo scritti e gli ho detto che volevo prendermi un po’ di giorni di tempo per riflettere. Ci parleremo presto, ma vorrei che fosse chiaro che un suo ulteriore impegno non è scontato. Biasin investe milioni di euro senza poter venire a Trieste a causa del Covid, senza poter vedere una partita. Ha una percezione a distanza di un clima ostile, che non aiuta”.

Su Pillon Milanese spiega: “Abbiamo già avuto un colloquio molto franco e chiarificatore su questi aspetti. Ma il programma per il futuro passa attraverso la disponibilità di Biasin e lui ha bisogno di sentire entusiasmo e non ostilità attorno alla Triestina. Altrimenti che senso ha per lui tutta questa avventura?”