Modena, Sghedoni: "Non penso più al primo posto. Mignani? Non rischia nulla"

Brucia ancora la sconfitta per 3-0 contro il Carpi in uno dei tanti derby emiliani del Girone B della Serie C per il Modena. Oggi dalle colonne della Gazzetta di Modena il presidente dei Canarini Romano Sghedoni è tornato a parlare del match del 'Cabassi': Meno male non ero allo stadio. La delusiuone è stata fortissima, ma allo stadio sarebbe stata ancora più forte. Abbiamo preso un'imbarcata come a Perugia e non me l'aspettavo, anzi in cuor mio ero convinto che avremmo vinto".

Sulle possibilità di classifica del suo Modena, ha poi aggiunto: "Il primo posto è oramai perso, non ci penso più. Adesso bisogna mettercela tutta per arrivare almeno secondo cominciando a battere il Manbtova domenica e non perdendo a Bolzano contro il SudiTirol".

Spazio, infine, alle voci di un Michele Mignani a rischio esonero: "Non rischia nulla".