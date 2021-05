Modena, trattativa per la cessione del club con il gruppo Stone Island

Si prospetta all'orizzonte un cambio di proprietà al Modena. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club canarino sarebbe finito nel mirino del gruppo imprenditoriale Stone Island che ha avviato una trattativa per l'acquisizione del pacchetto societario. Operazione, questa, che ha buone possibilità di arrivare alla fumata bianca a prescindere dal campionato nel quale militerà la società emiliana attualmente in procinto di scendere in campo per i playoff promozione in Serie C.