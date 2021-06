Montevarchi, il presidente Livi: "Promozione in C momento altissimo. In inverno la svolta"

“È stato un grande risultato ,frutto di un lavoro a lunga gittata”. Il presidente del Montevarchi Angelo Livi ha parlato così a Valdarnpost della promozione in Serie C della squadra toscana arrivata nella giornata di ieri: “Ora c'è grande emozione e soddisfazione, è un momento altissimo per noi anche se dobbiamo mantenere i piedi per terra. Godercelo, ma continuando a badare al sodo e non alle chiacchiere. Ma è giusto festeggiare coi nostri tifosi. - continua Livi – A inizio stagione ero certo di aver allestito una squadra valida, che non ci avrebbe creato problemi e pensieri cattivi, ma non ero così presuntuoso da pensare di vincere il campionato. Ma a dicembre-gennaio abbiamo avuto la svolta, la società si è dimostrata presente e ha inserito elementi validissimi che ci hanno dato una mano per compiere questa grande impresa".