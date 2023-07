ufficiale La Triestina parla sloveno a centrocampo. Contratto triennale per Kacinari

vedi letture

Da Venezia a Trieste. Si sposta di non troppi chilometri lo svincolato Aaron Kacinari, che dopo la stagione in Laguna, dove era arrivato con alle spalle due nella Prva Liga (la massima serie calcistica della sua natia Slovenia), si accasa alla nuova Triestina: per il classe 2001 accordo triennale con il club alabardato, che gli permetterà di affrontare per la prima volta in carriera il campionato di Serie C.

Ecco il comunicato del club:

"US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Aaron Kačinari.

Il ventunenne sloveno si è legato al club con un contratto della durata di tre anni.

In carriera Kačinari ha totalizzato 36 presenze, un gol e un assist tra prima e seconda divisione slovena. Nell’ultima stagione ha militato nella massima serie albanese con il KS Kastrioti, scendendo in campo in otto occasioni.

Benvenuto a Trieste, Aaron".