Non solo Bari per Chiaretti. Sul fantasista italo-brasiliano c'è anche il Sudtirol

Il fantasista Lucas Chiaretti, svincolato dopo l’esperienza al Pordenone, è uno dei nomi più chiacchierati della Serie C con almeno due grandi club che sarebbero interessati a tesserarlo per aumentare il tasso tecnico e d’esperienza in vista del finale di stagione. Sono due in particolare i club interessati all’italo-brasiliano classe ‘87: il Bari del neo tecnico Carrera e il Sudtirol. Lo rivela Tuttoc.com.