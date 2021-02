Ag. Chiaretti sul Bari: "Non sento nessuno dall'estate. Su di lui un paio di club brasiliani"

Intervistato da Tuttobari.com l'agente Lodovico Spinosi ha parlato del futuro di Lucas Chiaretti, fantasista accostato al club pugliese nelle ultime settimane: "Non sento nessuno della società dall'estate, c'è stato qualcosa ai tempi di Romairone, ma poi hanno fatto altre scelte sul mercato. Ora non saprei neanche con chi parlare visto che non c'è un ds. - continua Spinosi - Al momento non ho informazioni a riguardo, poi se dovesse esserci l'interessamento da parte della società la prenderemo volentieri in considerazione. Adesso Lucas è in Brasile, in attesa dell'inizio a marzo dei campionati locali, ci sono un paio di club brasiliani interessati".