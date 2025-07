Ufficiale Novara, arriva a titolo definitivo l'ex Juve Citi: accordo fino al giugno 2029

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Citi. Il calciatore firma un contratto fino al 30/06/2029 con opzione.

Nato a Novara, Alessandro ha già vestito l’azzurro a livello giovanile, prima di proseguire il percorso di crescita tra Milan e Juventus. Proprio coi bianconeri fa il suo esordio tra i professionisti con la formazione Next Gen, con cui gioca in Serie C nelle ultime due stagioni. In mezzo una parentesi di metà stagione in prestito alla Pro Vercelli.