Ufficiale Giana Erminio, volto nuovo in attacco. In prestito secco dalla Cremonese c'è Gabbiani

Volto nuovo in casa Giana Erminio, con la società lombarda che comunica di aver tesserato Giacomo Gabbiani, attaccante classe 2006 che arriva in biancazzurro con la formula del prestito secco dalla Cremonese.

Ecco la nota della società:

"A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito il diritto temporaneo alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Gabbiani, che giunge in prestito secco dalla Cremonese sino al 30 giugno 2026.

Punta centrale classe 2006, dopo le giovanili nel Piacenza approda all’Under 17 della Cremonese e cresce stagione dopo stagione con numeri realizzativi sempre maggiori: nella stagione 2022/23 segna 20 gol con l’U17 e 4 con la Primavera 2; nella stagione 2023/24 sono 20 i gol e 6 gli assist con la Primavera 2, avendo un certo David Stuckler come compagno di reparto e conquistando la promozione nella categoria superiore; nella stagione appena trascorsa trascina la squadra neopromossa in Primavera 1 alla salvezza, grazie ai 28 gol (+ 1 in Supercoppa) e 9 assist che gli sono valsi il titolo di capocannoniere nella classifica marcatori, eguagliando il record di marcature segnate in una singola stagione di Primavera 1. Per lui anche l’esordio in Prima Squadra in Pisa-Cremonese del 13 maggio scorso.

A partire da questo pomeriggio svolgerà il primo allenamento con la Giana e sarà a disposizione di mister Vinicio Espinal e del suo staff".