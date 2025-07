Ufficiale Novara, dalla Juventus arriva il trequartista Ledonne. Firma un biennale con opzione

Volto nuovo in casa Novara, che prosegue con la linea verde per la costruzione della rosa a che sarà a disposizione di mister Andrea Zanchetta in vista della prossima stagione sportiva. Come infatti fa sapere la società, è stato prelevato a titolo definitivo dalla Juventus il trequartista Nicolò Ledonne, che con gli azzurri ha firmato un contratto biennale (valido quindi fino al 30 giugno 2027) con opzione.

Ecco il comunicato del club:

"Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicolò Ledonne. Il centrocampista giunge a titolo definitivo dalla Juventus e firma un contratto fino al 30/06/2027 con opzione.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, fa il suo esordio tra i grandi in Serie D con la Pianese. A 19 anni è tra i protagonisti della vittoria del campionato dei toscani con 10 reti ed 11 assist. Ad agosto 2024 l’esordio tra i professionisti in Serie C con la Juventus Next Gen, poi l’esperienza con la Giana Erminio con cui conclude la passata stagione.

A Nicolò il benvenuto da parte del Club azzurro".

Fa seguito anche la nota dei bianconeri: "Nicolò Ledonne, reduce dal prestito alla Giana Erminio dei mesi scorsi, passa a titolo definitivo al Novara: è ufficiale la cessione al club piemontese del centrocampista classe 2004.

Cresciuto nel settore giovanile bianconero di cui ha vestito la maglia dell’Under 17 e della Primavera, ha giocato all’inizio della scorsa stagione le sue prime partite da professionista con la Juventus Next Gen - quattro presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C.

L'esordio "tra i grandi", per il ragazzo nato a Chivasso, è arrivato in occasione della prima gara ufficiale del 2024/25: la sfida dell'11 agosto scorso, valida per il primo turno della coppa nazionale di categoria contro la Giana Erminio; la squadra di cui poi ha vestito la maglia nei successivi sei mesi.

E ora per lui il momento di una nuova avventura: grazie di tutto Nicolò, in bocca al lupo per il futuro!".