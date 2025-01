Ufficiale Juventus Next Gen, il trequartista Ledonne in prestito alla Giana Erminio

Il fantasista della Juventus Next Gen Nicolò Ledonne cambia maglia e nella seconda parte di stagione difenderà i colori della Giana Erminio. Di seguito i comunicati delle due società:

"Nicolò Ledonne chiuderà la stagione 2024/2025 alla Giana Erminio. È ufficiale il prestito del classe 2004 al club lombardo, fino al 30 giugno prossimo. Proseguirà, dunque, sempre in Serie C, ma nel Girone A, la sua annata. Quattro, tra campionato e Coppa Italia Serie C, le presenze di Nicolò in questa stagione con la maglia della Juventus Next Gen, le sue prime da professionista.

L'esordio "tra i grandi", per il ragazzo nato a Chivasso, è arrivato in occasione della prima gara ufficiale di questa annata: la sfida dell'11 agosto scorso, valida per il primo turno della coppa nazionale di categoria, proprio contro la Giana Erminio, la sua prossima squadra. In bocca al lupo per questa nuova avventura, Nicolò".

"A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Ledonne, che arriva in prestito secco dalla Juventus fino al 30 giugno 2025.

Trequartista classe 2004, cresce nel settore giovanile bianconero e gravita nell’orbita delle Nazionali giovanili, debuttando nella Nazionale U16 all’età di 15 anni. Nella stagione 2023/24 gioca in prestito alla Pianese in Serie D, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del campionato con 10 gol e 11 assist in 37 presenze, rivelandosi come uno dei giovani più determinanti della categoria.

Rientra quindi dal prestito e firma un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Nella prima parte dell’attuale stagione sportiva gioca nel girone C di Serie C con la Juventus Next Gen, facendo il suo esordio fra i professionisti proprio contro la Giana nel 1° Turno di Coppa Italia dell’11 agosto scorso. Con la Giana, Nicolò Ledonne vestirà la maglia n. 30".