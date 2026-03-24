Novara, Dossena trasforma la stagione: la famiglia Boveri valuta la conferma

Ventitré punti in quattordici partite di ritorno, una striscia positiva di nove turni e una zona playoff alla portata. Andrea Dossena ha trasformato il Novara, e ora la famiglia Boveri è chiamata a una scelta sul futuro della panchina azzurra.

Il rendimento nel girone di ritorno

I numeri raccontano una crescita netta rispetto all'andata, quando gli azzurri avevano chiuso con 21 punti in 19 gare attestandosi al quint'ultimo posto, in piena zona playout. Da quando il tecnico lodigiano ha preso in mano la squadra nella sosta natalizia (accettando la sfida con un contratto di soli sei mesi) il Novara ha cambiato passo: nel girone di ritorno hanno fatto meglio solo Vicenza (32 punti), Renate e Trento (28), mentre gli azzurri condividono il quarto posto a quota 23 con Alcione, Lumezzane e Union Brescia. Quattro vittorie e cinque pareggi nelle ultime nove giornate certificano una solidità ritrovata.

Il modello di gioco e i giovani

Oltre ai risultati, a colpire è la qualità del calcio espresso. Con quattro Under nell'undici titolare, Dossena ha saputo costruire una squadra propositiva, applaudita dall'intero pubblico del "Piola" nell'ultimo turno. Un segnale che va oltre la classifica: a Novara si sta lavorando su un progetto credibile.

Il nodo contrattuale

Il contratto di Dossena scade a giugno, ma il lavoro svolto nelle ultime settimane potrebbe, secondo quanto riportato da Tuttosport, convincere la famiglia Boveri a puntare ancora sul tecnico per la prossima stagione. La decisione spetta alla proprietà, che dovrà valutare se ripartire da chi ha rimesso in piedi la squadra o aprire a nuovi scenari. Al momento, le premesse per la continuità ci sono tutte.