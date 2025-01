Ufficiale Novara, ecco il sostituto di Ongaro: dalla Casertana arriva lo spagnolo Asencio

Dopo aver ceduto Easton Ongaro al Trapani, il Novara annuncia il suo sostituto: si tratta dello spagnolo Asencio che arriva a titolo definitivo firmando per un anno e mezzo. Questa la nota dei piemontesi:

"Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Raul Asencio. Il calciatore giunge a titolo definitivo dalla Casertana Football Club e firma un contratto fino al 30 giugno 2026.

Punta centrale con tanta esperienza a livello nazionale, tra Serie B e C, ed una piccola parentesi europea, nella Segunda División spagnola. Raul cresce nel settore giovanile del Genoa, società proprietaria del cartellino fino a tre anni fa, con cui ottiene qualche convocazione in Serie A con la prima squadra. Diverse casacche in cadetteria, dove segna 19 reti in 109 presenze, vincendo un campionato con la maglia del Lecce nella stagione 2021/22. Dalla scorsa stagione gioca in Serie C.

Indosserà la maglia numero 9.

A Raul il benvenuto da parte del Club azzurro".