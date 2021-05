Novara, il neo patron Pavanati: "Vogliamo salire di categoria, ma senza proclami"

Questo pomeriggio Leonardo Pavanati, assieme al futuro dg Roberto Civitarese, ha firmato i documenti per l’acquisizione del Novara calcio dall’ex patron Maurizio Rullo presso l’ufficio del notaio Giulio Della Croce per poi rilasciare le prime dichiarazioni da proprietario del club piemontese: “Era da sette anni che stavamo cercando di avvicinarci al mondo del calcio e questo è il coronamento dei nostri sforzi. Il Novara rispondeva ai nostri parametri e non abbiamo intenzione di aspettare troppi anni prima di ridare soddisfazioni ai nostri tifosi, ma tutto deve essere costruito passo dopo passo mantenendo il giusto equilibrio senza fare proclami. - spiega Pavanati come riporta La Stampa - Da oggi sono a disposizione dell’amministrazione comunale per parlare dei progetti relativi al futuro, siamo uomini di impresa e cercheremo di raggiungere gli obiettivi prefissati come salire in categorie superiori”.