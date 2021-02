Novara, Zunno nel mirino della Sampdoria. I blucerchiati pronti a tesserarlo e poi girarlo in B

In casa Novara brilla la stella di Marco Zunno, attaccante classe 2001 cresciuto nel vivaio del club piemontese. Il giovane sta infatti trovando sempre più spazio nella squadra di Bancheri e la rete contro la Carrarese nell’ultimo turno potrebbe rappresentare una svolta per lui e per il Novara in vista del rush finale della stagione. Sul calciatore si sta già muovendo un squadra di Serie A, si tratta della Sampdoria – come rivelano i colleghi di Tuttoc.com - che avrebbe intenzione di prelevarlo a fine stagione per poi girarlo in Serie B per farlo maturare.