Olbia, Biancu e il ritorno al Cagliari: "Dimostrare in ritiro di esser pronto per il salto di categoria"

Forse il grande salto, o quantomeno il passaggio in Serie B: perché vedere Roberto Biancu un altro anno in Serie C sarebbe quasi delittuoso. Una crescita esponenziale quella che il centrocampista del Cagliari, ma da quattro anni in prestito all'Olbia, ha fatto nel corso della stagione da poco archiviata, che potrebbe essere davvero premiata con una categoria diversa.

Anche se in merito il classe 2000, come ha confermato a centotrentuno.com, rimane cauto: "Penso sia frutto del naturale percorso fatto a Olbia in questi quattro campionati. Quest’annata, grazie soprattutto ai compagni e allo staff del club, è stata particolarmente buona per me ma anche per la squadra. Credo di aver affrontato un cammino di crescita qui in Gallura fatto di alti e di bassi ma in questa stagione ho preso definitivamente consapevolezza dei miei mezzi e questo mi ha aiutato a trovare una maggiore costanza. Prima non avevo sempre la continuità mostrata in questi ultimi mesi. Ma credo che gli errori fatti in passato siano stati fondamentali per crescere e arrivare sui livelli mostrati quest’anno. Mi fa piacere essere ritenuto un profilo interessante per il club ma ora spetterà solo a me in ritiro dimostrare di essere finalmente pronto per questo salto di categoria. Poi sarà il Cagliari a fare le sue valutazioni, sicuramente però dovrò essere bravo io a convincerli che sono un giocatore sul quale possono investire tanto. Questa volta sarà diverso rispetto alle precedenti occasioni che ho avuto per tornare in rossoblù, mi sento un giocatore più maturo grazie a questo percorso fatto con l’Olbia. Sento di avere nelle mie mani la possibilità di far vedere a tutti quanto valgo. Il sogno è rimasto sempre lo stesso: essere protagonista in Serie A. Il sogno è ancora acceso e l’ambizione è più viva che mai. Ora voglio trasformarlo in realtà”.