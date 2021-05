Olbia, la partnership con il Cagliari continuerà. Lo conferma il presidente rossoblu Giulini

Il rapporto di collaborazione fra Olbia e Cagliari continuerà anche in futuro. A confermarlo è stato il presidente Tommaso Giulini ai microfoni di Gallura Live nel corso della trasmissione Olbia Monday Talk che andrà in onda questa sera. Il numero uno dei rossoblù si è ancora soffermato sulle prestazioni dei talenti cagliaritani, su tutti Roberto Biancu, in prestito al club di Serie C, oltre che sull'ex Daniele Ragatzu, che si sono messi in mostra in questa stagione.