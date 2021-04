Olbia, un 2021 da urlo. Dalla rincorsa salvezza al sogno playoff. Tutto in dieci partite

vedi letture

Dieci partite possono essere tante o poche per arrivare all’obiettivo che ci si è prefissati. Molto, ovviamente dipende, dall’approccio con il quale le si affronta. Nel caso dell’Olbia di mister Canzi l’approccio è stato a dir poco fenomenale. La formazione sarda, dopo aver affrontato lo stop dovuto all’alto numero di contagi da Covid, si è rimessa in carreggiata con una sola idea in testa: centrare la salvezza. I numeri della prima parte di stagione parlavano chiaro. Nei primi tre mesi di campionato, da fine settembre alla sosta natalizia, erano arrivate appena tre vittorie in 17 partite.

Benvenuto 2021? - Con il nuovo anno la situazione non sembrava non cambiare con un successo in sette gare, con ben quattro sconfitte. Poi, però, a fine febbraio, con lo 0-0 in casa della Pro Vercelli in lotta per le prime posizioni della classifica, qualcosa è cambiato. Per non dire stravolto. Tanto che nelle ultime dieci giornate di campionato sono arrivate ben sei vittorie e una sola sconfitta. Un rendimento che nel Girone A è secondo solo all’Alessandria di Moreno Longo oggi in lotta per la promozione diretta.

Sogno playoff - Un exploit che oggi ha portato l’Olbia ad avere cinque punti di vantaggio sulla zona playout con una gara ancora da recuperare, ma soprattutto a trovarsi ad una sola lunghezza dal decimo posto in classifica che vale la qualificazione ai playoff promozione.