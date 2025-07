Ufficiale Ospitaletto, innesto d'esperienza in difesa: arriva il mancino Possenti

Dopo l’esperienza in Serie D con il Grosseto, 25 presenze e un gol, per l’esperto difensore Marcello Possenti c’è il ritorno fra i professionisti con la maglia del neo promosso Ospitaletto con cui è già sceso in campo nell’amichevole di ieri contro il Cagliari. Questa la nota della società bresciana:

"Benvenuto Marcello Possenti!

Classe 1992, difensore mancino duttile ed esperto, oltre 400 presenze nei campionati professionistici. Cresciuto nell’Atalanta, ha giocato tra Serie C e D in piazze come Reggiana, Renate, Carrarese, Forlì, Pro Patria e Grosseto. Ha già esordito ieri nella prima amichevole contro il Cagliari, mostrando subito solidità ed esperienza.

Sarà un punto fermo della nostra retroguardia".