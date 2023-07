ufficiale Cagliari, dal Milan arriva il terzino classe 2005 Michele Casali

Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Cagliari ha reso noto un nuovo innesto per il suo settore giovanile. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Michele Casali che si trasferisce dal Milan a titolo definitivo. Il calciatore ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026. Classe 2005, è cresciuto nel vivaio del Milan, militando in rossonero per cinque stagioni e disputando da titolare anche la semifinale di Uefa Youth League dello scorso 21 aprile contro l’Hajduk Spalato.

Nel giro delle nazionali giovanili azzurre, ha debuttato in Under 18 a marzo nella vittoria per 3-1 contro i pari età della Romania. Terzino destro, ottima corsa, può essere impiegato a tutta fascia, facendo valere anche le qualità in fase offensiva. Arriva per rinforzare la Primavera rossoblù di mister Pisacane".