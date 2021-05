Padova, Chiricò e la tripletta: "Dopo i primi 2 gol mi sono gasato. Messaggi da De Zerbi e Vieri"

Eroe del pomeriggio di Renate con una tripletta l’attaccante del Padova Cosimo Chiricò ha parlato ai canali ufficiali del club della sua ottima prestazione svelando di aver ricevuto messaggi di congratulazione importanti: “Avevamo bisogno di fare una partita importante come quella di ieri visto che eravamo arrivati stanchi alla fine del campionato, mentre ieri abbiamo risposto da grande squadra e da grande gruppo. Volevamo iniziare con una vittoria e siamo contenti di esserci riusciti. I tre gol? Il primo è stata una palla recuperata a centrocampo, Jelenic è un giocatore di gamba, ero sicuro che sarebbe riuscito ad arrivare fino al limite, ho fatto un gol facile, il merito è di Enej. Sul secondo gol il fallo non c’era, ma in C spesso te lo danno, è stato bravo Saber in quel frangente. La punizione? Ero un po’ gasato dalla doppietta e ci ho provato e ci son riuscito, è stato un bel gol. - continua Chiricò – Siamo una squadra forte e vogliamo riscattarci per il campionato perso e poi io ho già vinto il campionato con Lanciano, Foggia e Monza e so quanto conta la forza del gruppo e la voglia di dimostrare il proprio valore. Messaggi? In pullman mi è arrivato un messaggio di Mister De Zerbi, mi ha reso orgoglioso, era il mio allenatore a Foggia. Non sapevo avesse giocato qui, non parla mai della sua carriera da calciatore, diciamo che mi vuole bene. Poi mi ha fatto i complimenti Bobo Vieri e Mister Brocchi, che ho conosciuto a Monza”.