Ufficiale Padova, ecco il centrale Pirrello. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Gubbio

vedi letture

Il Padova ha annunciato sui propri canali ufficiali un rinforzo d'esperienza per la propria difesa: dal Gubbio infatti è arrivato il centrale Pirrello che sostituirà in rosa quel Crescenzi ceduto al Latina nel corso di questo mercato. Questo il comunicato dei biancoscudati:

"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del difensore classe 1996 Roberto Pirrello. Pirrello arriva al Padova in prestito con diritto di riscatto dall’A.S. Gubbio 1910.

Roberto Pirrello nasce ad Alcamo (Trapani) il 30 maggio 1996 ed è un difensore di 191 cm per 80 Kg ed in carriera ha vestito le maglie di Palermo, Siracusa, Livorno, Empoli, Trapani, Cosenza, Pordenone e Gubbio, oltre che della Nazionale Under 16 e Under 17".