Padova, Mandorlini: "Recuperato giocatori importanti. Playoff senza pronostici certi"

vedi letture

Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, ha tenuto una conferenza stampa una settimana prima dell’esordio nei playoff di Serie C. Ecco quanto pubblicato da TrivenetoGoal.it: “Pensiamo di aver fatto tanti punti. Come hanno detto tutti adesso inizia un altro campionato, anche se è passato tanto tempo. Si può immaginare l’avversario, ma non sappiamo esattamente contro chi giocheremo. Abbiamo recuperato giocatori importanti. Domani mattina all’Euganeo faremo una partita a tutto campo fra di noi. Ronaldo viene da un lungo stop, quindi sicuramente si fa fatica a valutarlo. Ha fatto uno spezzone di gara dopo 10 giorni. Ci sono ancora alcuni giorni, l’aspetto nervoso sarà importante per la settimana entrante. Dal punto di vista psicologico mi aspetto dei miglioramenti. Ha perso qualche sicurezza, ma le sue qualità in alcune situazioni si sono viste. Gasbarro da due giorni si allena con noi, Bifulco ha fatto bene col Rimini poi ha avuto un piccolo problema che si è riacutizzato. Cissé sta abbastanza bene, si porta dietro i postumi di questa pubalgia. È ancora un po’ indietro rispetto a Ronaldo e Gasbarro. Adesso siamo a dentro o fuori nell’ambito di due gare. Noi dobbiamo esserci e credo che siamo pronti. Mancano otto giorni e voglio parlare a bassa voce perché a livello nervoso può succedere di tutto. Sono pronto a scommettere che la squadra farà tutto il necessario per trovare quello che serve per vincere questi playoff. Dal prossimo turno ne usciranno cinque. Guarderemo tutti gli avversari, ma al di là di quello che sarà il nostro avversario, dobbiamo pensare a noi. Qualcuna la conosciamo, altre squadre no. Calcoli non vanno fatti, dobbiamo pensare innanzitutto alle due che ci aspettano. Non dobbiamo pensare alle sei partite, ma alle prime due e basta. La prima delle due partite fuori casa e la seconda col pubblico? Sarebbe una variabile importante, anche se limitata. Abbiamo due risultati su tre, ma abbiamo visto anche negli altri turni che conta relativamente. Oughourlian? Ha parlato con Sogliano e con la Bianchi, ma non con me”