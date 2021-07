Padova, Pavanel ad un passo dalla panchina. Oggi nuovo contatto per chiudere

In casa Padova dopo la bruciante sconfitta nella finale playoff di Serie C è arrivato il momento di mettere i primi tasselli in vista della nuova stagione. Dopo la conferma del ds Sean Sogliano il club biancoscudato adesso è chiamato a scegliere il tecnico. Andrea Mandorlini non sarà più al timone e al suo posto, stando a quanto raccolto dalla redazione TuttoMercatoWeb.com, ci sarà Massimo Pavanel.

L’ex tecnico della Feralpisalò, finito anche nel mirino del Chievo in Serie B, è ad un passo dalla panchina dell’Euganeo, con un nuovo contatto fissato per la giornata di oggi. Fra le parti manca ancora l’accordo economico ma la distanza è tale da far pensare che la fumata bianca sia oramai vicina.