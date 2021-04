Palermo, Filippi: "Noi e il Bari due big che devono rialzarsi. Pullman? Poteva andare peggio"

vedi letture

"Col Bari sarà una partita all'ultimo sangue perché noi dobbiamo scalare la classifica e ripetere la stessa prestazione di mercoledì. Il Bari è una squadra arrabbiata con una rosa importante ma noi andremo lì per fare risultato. Siamo entrambe due grandi città del Sud Italia che nel calcio sono decadute e provano a rialzarsi". Così il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i pugliesi: "Sulla media punti ci stiamo soffermando poco. ma sono felice che la squadra si stia allenando bene e che assimili più di quanto le chiedo. Ancora oggi però c'è qualche piccolo problema che stiamo cercando di risolvere, come la costanza. Play-off? per ora non stiamo facendo calcoli. - conclude Filippi come riporta Tuttopalermo.net - Il pullman preso a sassate fa dispiacere. Con la squadra al suo interno ci sarebbero state conseguenze peggiori".