Palermo, Luperini: "Vincere i playoff è dura, ma il Cosenza lo fece da 5^ in classifica..."

Una stagione di alti e bassi per il Palermo, forse più bassi che alti, ma la formazione siciliana non ha intenzione di mollare, come ha confermato il centrocampista Gregorio Luperini dalle colonne del Corriere dello Sport: "Palermo ha frequentato per anni la A e l’Europa, normale che una situazione del genere non sia gradita. Ma i risultati arriveranno. Seguivamo Boscaglia come ora facciamo con Filippi, con la stessa dedizione. Nel segno della continuità. Quando le cose non vanno bene a pagare è l’allenatore ma la responsabilità è anche nostra. Ora cercheremo di posizionarci nel migliore di modi per i playoff. Vincere sarà complicatissimo, tre anni fa però il Cosenza, da quinto in classifica, si rese protagonista di un’incredibile cavalcata. Mancano sette partite, bisogna fare quanti più punti possibile. L’equilibrio nel girone è grande. Con la Ternana praticamente in B, il Bari che ha struttura da serie superiore anche se con qualche problema. Poi, bisognerà fare i conti con alcune tra Como, Pro Vercelli, Alessandria, Padova, Sudtirol, Perugia… Insomma un vero rebus. Ci aspetta un altro campionato, per le previsioni è ancora presto. Intanto ci prepariamo per l’impresa".