Ufficiale Pergolettese, dal Modena arriva in prestito Olivieri: è lui l'innesto sulla corsia mancina

Lo avevamo anticipato, ora arriva anche l'ufficialità: Edoardo Olivieri è un nuovo giocatore della Pergolettese, dove arriva con la formula del prestito dal Modena.

Riportiamo di seguito la nota della società lombarda:

"Un nuovo ingresso nella rosa della Pergolettese ‘24/’25. Dalla Primavera del MODENA arriva con un contratto temporaneo, il difensore sinistro Edoardo Olivieri. Nato a Verona il 27 ottobre 2005, ha mosso i primi passi in società dilettantistiche della città scaligera, prima di un’esperienza nel Settore Giovanile dell’Hellas Verona. Nell’estate 2023 è arrivato al Modena, dopo una stagione alla Virtus Verona nella quale si è allenato con continuità con la prima squadra. Terzino sinistro, è stato uno dei titolari della Primavera di Paolo Mandelli nella passata stagione con 26 presenze e quattro gol ed è stato utilizzato in qualche occasione anche da difensore centrale. Le sue caratteristiche dicono: mancino naturale, calciatore esplosivo, resistente e ottimo crossatore.

A EDOARDO un grosso benvenuto nella PERGOLETTESE ‘24/’25".

Qui, quella del Modena: "Un altro giovane canarino pronto per il salto tra i grandi. Dopo una stagione da leader in Primavera con Paolo Mandelli, Edoardo Olivieri si appresta a disputare la prima esperienza in prima squadra, in Lega Pro con la maglia della Pergolettese, club al quale è stato ceduto in prestito secco annuale.

Terzino sinistro classe 2005, Olivieri è arrivato al Modena la scorsa estate, rilevato a titolo definitivo dalla Virtus Verona. Si è dimostrato immediatamente un elemento imprescindibile nello scacchiere di Mandelli: sia in fase difensiva (tanto da essere utilizzato anche come centrale) che in fase offensiva, come testimoniano i 4 gol e i 5 assist nelle 26 presenze. A febbraio aveva firmato con il Modena il suo primo contratto da professionista.

Olivieri ha ora l’opportunità di mettersi in gioco alla Pergolettese, una società che di recente ha permesso a due giocatori gialloblù di crescere notevolmente: è il caso di Fabio Abiuso e Edoardo Duca, maturati proprio grazie al prestito nel club cremasco.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. vogliono fare un grande in bocca al lupo a Edoardo per questa tappa chiave del suo percorso di crescita".