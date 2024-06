Ufficiale Pergolettese, ecco il primo acquisto: ecco Careccia a centrocampo

Primo nuovo ingresso nella Pergolettese 2024/25. Dalla Virtus CiseranoBergamo arriva in gialloblù: il centrocampista Samuele Careccia.

Nato a Bergamo il 20.05.1998 è cresciuto nel settore giovanile del Milan, per poi intraprendere la sua carriera in serie D con le maglie della Real Calepina, Varese, Caravaggio, Ciliverghe e nelle ultime quattro stagioni con la Virtus CiseranoBergamo dove ha disputato 137 partite mettendo a segno 19 reti. Centrocampista dalle ottime qualità tecniche, ora è pronto a dimostrare le sue doti in un campionato professionistico con la maglia gialloblù.