Pergolettese, tutti negativi all'ultimo giro di tamponi. I positivi al Covid-19 restano undici

La Pergolettese con una nota ufficiale affidata ai canali social ha fatto il punto della situazione relativa ai contagi da Covid-19 nel gruppo squadra:

"L'U.S.PERGOLETTESE comunica che l'ultimo controllo con i tamponi molecolari, effettuato ieri, ha dato esito negativo. La squadra, per il momento, prosegue con gli allenamenti individuali e con i controlli sanitari ogni 48 ore, come prevede il protocollo sanitario. Gli undici calciatori attualmente in isolamento, sono asintomatici e in attesa di effettuare i tamponi di controllo, alla scadenza prevista dalle Autorita' Sanitarie".