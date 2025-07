Ufficiale Modena, il club accoglie Daniel Tonoli. Acquistato a Gennaio, si unisce ora ai canarini

Il Modena ha dato il benvenuto a Daniel Tonoli, difensore acquistato a Febbraio, ma rimasto in prestito alla Pergolettese negli ultimi mesi. Di seguito il comunicato del club:

Acquistato sul gong del calciomercato invernale, Daniel Tonoli è arrivato in città ed è pronto per iniziare ufficialmente la sua avventura in gialloblù, dopo aver terminato la scorsa stagione in prestito alla Pergolettese, club dal quale è stato acquistato a titolo definitivo.

Carriera. Duttile difensore classe 2002 di Bergamo, dopo la trafila nel Settore Giovanile della Virtus Bergamo entra nel giro della prima squadra in Serie D a 17 anni: 17 presenze e 2 gol nel girone d’andata gli valgono la chiamata dell’Inter a gennaio del 2020. In neroazzurro viene inserito nell’Under 18, il Covid ferma subito il campionato. La stagione successiva tra Under 18 e Primavera raccoglie 16 presenze, prima di rientrare alla Virtus Bergamo nel 2021. Nell’ultima annata tra i dilettanti chiude con 43 gettoni e 5 gol, guadagnandosi il salto tra i professionisti. A puntarci è la Pergolettese, che lo acquista nell’estate del 2022: nelle prime due stagioni sono 59 le partite disputate, con 3 centri. Nell’ultima stagione si è rivelato uno dei migliori difensori della Lega Pro, con numeri da attaccante: con 9 gol in 36 presenze è stato il capocannoniere della Pergolettese, guidando i lombardi verso la salvezza diretta.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Daniel Tonoli il benvenuto nella famiglia gialloblù.