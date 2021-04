Perinetti sul futuro: “Bari nel cuore, in passato tanti hanno preferito evitare il mio ritorno”

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti ha parlato del suo futuro, con le voci di un possibile ritorno al Bari, e della sfida fra i galletti e il Palermo, due sue ex squadre: “Sulle voci che mi vogliono nel mirino del Bari posso dire solo che nessuno può togliermi Bari dal cuore. In passato in tanti hanno preferito evitare un mio ritorno, anche quando c’erano le condizioni. Oggi io sono al Brescia e sono grato della fiducia del presidente Cellino, mentre il Bari è impegnato nella rincorsa ad un obiettivo che non è certo sfumato, è opportuno concentrarsi sul presente. - continua Perinetti – Vedere Bari e Palermo in Serie C dà la sensazione di vivere qualcosa di anomalo, in linea con questo periodo storico. Sono due delle principali città del sud Italia e danno l’idea del patrimonio che sta perdendo il calcio ad alto livello. Sono entrambe in fase di rilancio dopo vicende societarie drammatiche, ma stupisce che la sfida in programma non sia decisiva per la promozione. Ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le piazze in serie A e di vedere gremiti il San Nicola ed il Barbera, quella è la dimensione naturale di Bari e Palermo.