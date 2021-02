Perrone dà il bentornato a Carrera: "Spero vederti ancora cosi felice per il Bari"

vedi letture

Come vi abbiamo raccontato, manca oramai solo l’ufficialità per la nomina di Massimo Carrera quale nuovo allenatore del Bari. Anche senza i comunicati di rito c’è chi ha voluto già dare il bentornato in Puglia a Carrera, che nella sua carriera da calciatore ha militato con indosso la maglia dei Galletti fra il 1986 e il 1991. Si tratta di Carlo Perrone, compagno di Carrera al Bari, con un post sul proprio account Instagram: “Un personale grosso in bocca al lupo al neo allenatore del Bari... Massimo Carrera. Spero vederti ancora cosi felice x i colori biancorossi”.