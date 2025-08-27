Ufficiale Perugia, acquisto di peso per l'attacco: arriva il centravanti Ogunseye dal Cesena

Colpo in attacco per il Perugia che si aggiudica le prestazioni del centravanti Ogunseye, reduce da una stagione con la maglia dell’Arezzo in cui ha messo a segno sei reti in 37 presenze. Di seguito i comunicati di Perugia e Cesena in merito:

“AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione dal Cesena FC le prestazioni sportive del giocatore Roberto Ogunseye.

L’attaccante classe 1995 è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e al momento conta 290 presenze maturate in Serie C (in tutte le competizioni) con oltre 70 reti tra Prato, Olbia, Modena, Foggia, Arezzo e Cesena. Da segnalare anche la sua parentesi al Cittadella in Serie B dove ha contribuito al raggiungimento dei playoff da parte della formazione veneta collezionando 42 presenze e 6 reti nella serie cadetta.

Il giocatore è già a disposizione del tecnico Cangelosi”.

“Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione all’AC Perugia Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Roberto Ogunseye. Tutta la famiglia bianconera intende ringraziare Roberto per la professionalità e la disponibilità mostrata, augurandogli le migliori fortune per questa nuova avventura”.