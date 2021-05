Perugia, Caserta: "Qua sono felice, ma sul mio futuro è giusto decida il presidente"

Con la SuperCoppa da giocare, è tempo di conferenza stampa in casa Perugia, con mister Fabio Caserta che non ha parlato solo di campo, ma anche del futuro (rumors di mercato vogliono il Brescia a monitorare il suo profilo). Queste le sue parole, riprese dal Corriere dell'Umbria: “Analizzeremo le cose positive e gli errori fatti. Ci devono essere le condizioni per tutti, per l’allenatore e per la società. Non metterò nessun paletto, dirò cosa penso e cosa vorrei. Alla fine è la società che decide. E’ il presidente che mette i soldi, è giusto che decida la cosa migliore per la società. A Perugia sto bene e sono felice così come la mia famiglia. Aspetto il Curi pieno di gente. Qui c’è il calore delle città del sud”.