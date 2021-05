Brescia, ora Cellino riflette: Clotet merita il rinnovo, ma spuntano altri profili per la panchina

I numeri premiano Josep Clotet (2 punti a gara, sono 34 quelli conquistati in 17 partite), dicono che meriterebbe la riconferma, ma l'eliminazione del Brescia dai playoff porta patron Massimo Cellino a delle riflessioni. Come infatti riferisce BresciaOggi, la conferma del tecnico spagnolo non è più così scontata, e il nome in caldo per l'eventuale sostituzione pare essere quello di Fabio Caserta, reduce dalla promozione in B con il Perugia; attenzione però anche a profilo di Antonio Filippini, che ha portato alla salvezza in C la Pro Sesto, intenzionata a confermarlo.

Non resta quindi che attendere.