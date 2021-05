Perugia, Comotto sul futuro di Caserta: "Sono sicuro che sarà il nostro allenatore anche in B"

Nonostante le voci di mercato Fabio Caserta sarà ancora alla guida del Perugia. O almeno così la pensa il direttore generale del club Gianluca Comotto che in un'intervista al Corriere dell'Umbria spegne i rumors sull'allenatore: "Sarà una Serie B complessa. L’obiettivo sarà salvarci perché dobbiamo preservare la categoria. Il mio sogno è una società che cresce anno per anno e questa è la mentalità di Santopadre. Per questo sono sicuro che Caserta sarà l’allenatore del Perugia. - conclude Comotto - Vedere Bianchimano decisivo è una grande soddisfazione, all’inizio ci deridevano per la sua presenza, ora può crescere e valere la B”.