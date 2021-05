Perugia in Serie B, Murano: "Dopo Mantova la sterzata decisiva. Playoff? Tiferò per il Catania"

Jacopo Murano, bomber del Perugia neo promosso in Serie B ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoB.com sulla stagione appena conclusa: “Quando abbiamo capito di potercela fare? "Dopo Mantova abbiamo dato una bella sterzata al campionato. Sapevamo di essere molto forti, ma qualche passo falso ci aveva fatto precipitare a 6-7 punti dal Padova. Poi ci siamo ripresi, loro hanno accusato delle battute d'arresto e alla fine l'abbiamo spuntata noi".

L’attaccante, poi, propone i propri pronostici circa i prossimi playoff di Serie C che determineranno la quarta e ultima promossa in cadetteria: "Sono convinto che il Sudtirol arriverà in fondo, ma occhio anche al Modena e all'Avellino. Io tiferò per il Catania, dove giocano alcuni amici".