Ufficiale Perugia, primo contratto pro per Giunti, Polizzi e Viti. Firmano fino al 30 giugno 2026

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Perugia "che i calciatori Giovanni Giunti, Matteo Polizzi e Matteo Viti hanno firmato il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2026.

Giovanni Giunti, centrocampista classe 2005, è arrivato nelle giovanili biancorosse nella stagione 2021/2022. Ha esordito nei pro il 1 settembre 2023, nella prima giornata di questo campionato. Attualmente 7 presenze in Lega Pro e 2 in Coppa Italia.

Matteo Polizzi, attaccante classe 2005, è approdato in biancorosso nella stagione 2020/2021. Ha esordito nei professionisti il 23 dicembre scorso nella sfida contro il Cesena e attualmente conta 4 presenze in Lega Pro.

Anche Matteo Viti, difensore classe 2005, è approdato al Perugia nella stagione 2020/2021 compiendo tutta la trafila delle squadre giovanili. Ha esordito nei professionisti nella sfida di Coppa Italia contro il Monterosi mentre il “battesimo” in Lega Pro è arrivato nella sfida contro il Cesena.

Il Club augura loro un futuro radioso e pieno di gioie personali".