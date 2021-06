Pescara, per l'attacco piace Chiricò dell'Ascoli. La concorrenza non manca

Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il Pescara avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per l'attacco il nome di Cosimo Chiricò, reduce dall'avventura al Padova dove ha mancato di un soffio la promozione in Serie B. Per il classe '91, che rientrerà all'Ascoli per fine prestito, la concorrenza è però agguerrita con Avellino e Foggia che già da qualche giorno sono sulle sue tracce.