Piacenza, accordo raggiunto con il Lecce per il prestito dell'attaccante Dubickas

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, per il Piacenza è in arrivo un nuovo attaccante. Si tratta di Edgaras Dubickas, attaccante lituano classe '98 di proprietà del Lecce che lo scorso anno ha giocato al Livorno (16 presenze e 5 gol). Le due società hanno raggiunto l'accordo per un trasferimento con la formula del prestito.