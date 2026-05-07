Esclusiva TMW Pianese da record. Cangi: "Finora stagione straordinaria. Ma ora testa al Lecco"

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo della Pianese Francesco Cangi, all'indomani della vittoria delle zebrette sulla Juventus NG, che è valsa l'approdo alla fase nazionale dei playoff. Per la prima volta nella storia del club.

"Quella di ieri - ha detto il dirigente amiatino - è stata una partita storica per per la società, per tutto l'ambiente Pianese e per i ragazzi. Anche ieri i tifosi ci hanno seguito in una trasferta lontana da Piancastagnaio alle otto di sera; è stata una serata che ha regalato tante emozioni a tutti noi della società, al Presidente e allo staff. Sono emozioni forti. Come dice anche il mister, non ci sono più aggettivi per ringraziare i ragazzi per quello che stanno facendo: si stanno prendendo palcoscenico e meriti grazie alle loro qualità. In questo momento stanno facendo parlare di loro, quindi è stata sicuramente una serata indimenticabile. Ma da oggi sono tornati al lavoro per preparare le prossime sfide".

Avversario di turno, il Lecco: "È una squadra che ha chiuso al quarto posto nel Girone A, ha fatto la Serie B negli ultimi anni e ha giocatori importanti che hanno già vinto e hanno esperienza. Subisce pochi gol e ha passato tutto il campionato nelle prime quattro posizioni, è un rosa forte. Con il doppio confronto andata-ritorno, però, abbiamo qualche chance in più, ma da qui in avanti tutte le squadre che lottano per la Serie B sono forti. Ieri la difficoltà era affrontare una squadra forte come la Juventus Next Gen, dovevamo vincere per forza, ora possiamo impostare strategie diverse. Però per il momento ci godiamo questa grande vittoria".

E aggiunge: "Se siamo da esempio? Forse si, per l'andamento in crescita avuto in questi due campionati. Ci siamo consolidati. Abbiamo attraversato i pochi momenti difficili sempre con grande equilibrio, e, come sento sempre dire, confermo che a Piancastagnaio si lavora bene perché non ci sono pressioni e anche perché sono arrivati giocatori con grande attitudine e qualità individuali: come ho già detto si lavora bene quando arrivano i risultati, perché altrimenti, in tutte le piazze, anche senza pubblico o pressioni, se i risultati mancano i problemi saltano fuori".

Conclude: "Penso che al momento sia stato un campionato straordinario. I ragazzi e lo staff ci danno soddisfazioni giorno dopo giorno; è quasi un peccato che finisca una stagione del genere. È stata un'annata da applausi per tutti: dal mister al suo staff, dai ragazzi a chi lavora dietro le quinte, come i custodi. Tutti contribuiscono a far sì che questa società cresca in professionalità, organizzazione e immagine. Tutto parte dall'avere dietro una proprietà che sta ottenendo grandi risultati aziendali, come la Stosa: l'azienda sta andando molto bene e questo si riflette nella Pianese, che è gestita dalla famiglia come un ramo della loro azienda".